Народные песни – истории создания известных казахских композиций

Устное народное творчество всегда было предметом гордости казахов.

Казахская степь славится не только богатой историей, которая восходит к самим сакам, но и красивыми, мелодичными песнями. Каждая песня, написанная тем или иным композитором, акыном и музыкантом, имеет свою историю создания: кто-то или что-то трогает творческую душу, и в результате на свет появляются композиции, которые любят и слушают веками.

«Самалтау» – песня, которую сейчас все называют народной, была написана в 1916 году, когда казахстанскую степь охватило национально-освободительное движение в связи с указом царя Николая II о мобилизации «инородцев» на тыловые работы.

Это песня казахского джигита, который не понимает, почему он должен покинуть родные земли. Интересно то, что местонахождение Самалтау, о котором поется в песне, так и не было установлено. Возможно, название аула джигита изменилось или же он так и не смог вернуться обратно.

«Дайдидау». Эта песня стала хитом после ее исполнения Димашем Кудайбергеном на конкурсе I am singer в Китае. Ее теперь напевают все фанаты Димаша. И недаром – песня действительно очень красива и мелодична. Ее называют народной, но у нее был автор. И этот автор – репрессированный в 1937 году по ложному обвинению в японском шпионаже поэт Магжан Жумабаев.

После расстрела Жумабаева его творчество было уничтожено, а его песни принято было считать народными. «Дайдидау» Магжан написал, находясь в концлагере, в одиночной камере. Это единственное произведение поэта, которое сохранилось за его восьмилетнее пребывание в тюрьме.

Постоянные пытки, издевательства, суровые условия, в которых изношенная одежда и обувь не спасают от мороза – в таких условиях была написана песня «Дайдидау». Она посвящена любимой жене Магжана Зулейхе Жумабаевой. «Дайдидау» чудом сохранилась в памяти народа – из года в год, начиная со времен сталинских концлагерей, казахи напевали эту песню и сумели передать ее потомкам.

«Елім-ай». Этой песне около 300 лет, она была написана Кожабергеном жырау в годы великого бедствия. «Елім-ай» была своеобразным гимном, призывающим казахов защищать родную землю от джунгар.

Эта песня – призыв; в ней есть все: и боль, и тоска, и шелест травы, и звуки домбры, и память народа о кровавых страницах нашей истории.

«Ақ бантик». Кто же не знает эту песню? Шамши – с трепетом вновь и вновь казахи повторяют это имя.

Каждая песня композитора Шамши Калдаякова имела свою историю, свое определенное название. Композитор даже обижался, если названия его песен и тексты искажали.

«Вам наверняка не понравится, если я неправильно назову имена ваших детей», – говорил он.

Третий секретарь обкома Каражан Абилазимов пригласил Шамши Калдаякова и Мухтара Шаханова на свою свадьбу. Они, не имея денег на подарок, решили подарить песню. Узнав, что невеста только окончила школу, назвали свою песню «Ақ бантик».