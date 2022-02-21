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Законодательство РК
11:32 21.02.2022

Упрощенная декларация: когда платить налоги и социальные платежи

сроки уплаты платежей по упрощенке Фото: Zakon.kz
В большинстве случаев предприниматели, осуществляющие деятельность на основе упрощенной декларации, допускают ошибки по срокам уплаты налогов и социальных платежей. Такие ошибки приводят к начислению пени, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в какие сроки нужно платить налоги, чтобы избежать нежелательных последствий.

Согласно ст. 688 Налогового кодекса РК налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, представляют в налоговые органы упрощенную декларацию (ф. 910) не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговым периодом является полугодие. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, участились случаи, когда уплату социальных платежей производят раз в полугодие вместе с предоставлением налоговой отчетности, что является нарушением норм действующего законодательства.

Так, согласно законам «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном медицинском страховании» социальные платежи уплачиваются не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Это означает, что социальные платежи должны уплачиваться ежемесячно.

За несвоевременную уплату социальных платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, что приводит к приостановлению расходных операций по банковским счетам.

В связи с чем в Комитете государственных доходов напомнили о своевременной уплате социальных платежей.

Лариса Черненко
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