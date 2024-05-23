Когда истекает срок уплаты налогов и платежей
Фото: freepik
В Казахстане 24 и 27 мая истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что до 25 мая необходимо уплатить:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в апреле.
Не позднее 27 мая производится уплата за май 2024 года:
- авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За апрель 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог; единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы; обязательные профессиональные пенсионные взносы; обязательные пенсионные взносы работодателя;
- социальные отчисления;
- обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС);
- взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОМС).
Текущие платежи за 2024 год:
- по земельному налогу;
- налогу на имущество;
- плата за пользование земельными участками.
За первый квартал 2024 года:
- КПН/ИПН по СНР розничного налога;
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- налог на игорный бизнес;
- платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
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