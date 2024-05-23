Когда истекает срок уплаты налогов и платежей

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В Казахстане 24 и 27 мая истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 25 мая необходимо уплатить: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в апреле. Не позднее 27 мая производится уплата за май 2024 года: авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За апрель 2024 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог; единый платеж;

обязательные пенсионные взносы; обязательные профессиональные пенсионные взносы; обязательные пенсионные взносы работодателя;

социальные отчисления;

обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС);

взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОМС). Текущие платежи за 2024 год: по земельному налогу;

налогу на имущество;

плата за пользование земельными участками. За первый квартал 2024 года: КПН/ИПН по СНР розничного налога;

НДС;

рентный налог на экспорт;

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

налог на игорный бизнес;

платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников. Читайте также В Казахстане приостановят применение новой формы декларации о доходах Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая Адресную социальную помощь в Казахстане будут назначать по-новому

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