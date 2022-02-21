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Законодательство РК
11:39 21.02.2022

В Атырау мать семерых детей убили за неуплату кредита

приговор убийце Фото: Zakon.kz
Убийце многодетной матери в Атырау вынесли приговор – мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Мой город», в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 25-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве 35-летней матери семерых детей.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года подсудимый по просьбе потерпевшей несколько раз оформил кредиты в банках на свое имя, погашать которые обязалась сама потерпевшая.

Однако позже женщина отказалась выплачивать кредиты.

25 ноября подсудимый встретился с потерпевшей и, разозлившись на ее действия, несколько раз ударил ее ножом и скрылся с места происшествия. От полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте. Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся, – заявлено в приговоре.

Также отмечается, что вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также заключениями экспертиз и видеозаписями.

Стоит отметить, что у погибшей остались семеро детей, младшему из которых всего пять лет.

Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Анастасия Московчук
Атырау
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