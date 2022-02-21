«Амангельды», «Джамбул», «Сказ о матери» – вспоминаем культовые казахстанские фильмы

История отечественного кинематографа начинается с 1938 года с кинофильма «Амангельды». Идея снять фильм о герое национально-освободительного восстания Амангельды Иманове пришла в голову писателям Бейимбету Майлину и Габиту Мусрепову. Понимая всю значимость образа Амангельды, они подошли к делу с большой ответственностью.

Фильм имел большой успех – зрители, едва выйдя из зала, повторно становились в очередь за билетом. Восторженно отозвалась о киноленте и пресса, а его создатели были награждены Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Первый шаг на пути к созданию собственной истории кино был сделан, но воплотить многие идеи помешала война.

Первой послевоенной постановкой была кинокартина «Джамбул» о великом акыне, который оставил огромный след в творчестве казахского народа. Режиссером фильма был Ефим Дзиган, сценарий написали Николай Погодин и Абдильда Тажибаев.

В фильме снялись лучшие актеры страны – Курманбек Джандарбеков, Капан Бадыров, Кененбай Кожабеков и Шакен Айманов. «Джамбул» имел большой успех в Казахстане и за рубежом.

«Девушка-джигит» – первый комедийный фильм в казахстанской киноиндустрии. Это история любви девушки Галии и табунщика Айдара. В ходе недоразумения молодые люди ссорятся, этой размолвкой пытается воспользоваться заведующий магазином Ангарбай, который не прочь стать женихом Галии. Фильм полон сатирических и остроумных диалогов , а также песен, написанных композитором Соловьевым-Седым. Режиссер – Павел Боголюбов. Фильм завоевал сердца зрителей всего Советского Союза и не утратил своей популярности и по сей день. По официальным данным, киноленту посмотрели 27,85 млн зрителей.

«Сказ о матери». Режиссер – Александр Карпов, главную роль сыграла актриса Амина Умурзакова. Фильм рассказывает историю матери, которая потеряла сына на войне. Она безграмотна, не умеет читать и писать, но из-за того, что письма были единственной возможностью быть в курсе событий, она учится грамоте и становится почтальоном. Героине приходится приносить трагические известия матерям, сострадать им, разделяя их горе. Она стала символом женской силы и благородства: несмотря на пережитое горе, она альтруистично берет на себя заботу и поддержу о таких же, как и она – матерях, которые не дождались своих сыновей с войны.

«Земля отцов». Фильм Шакена Айманова, сценаристом которого выступил Олжас Сулейменов, рассказывает о том, как после войны дед с внуком едут в Ленинград, чтобы найти могилу сына и перезахоронить его в степи – таков закон предков. Но до могилы они не доходят – узнав, что погибший герой похоронен с теми, кто был с ним в последнем бою, старик и внук решают не тревожить его прах и возвращаются обратно на Родину. Сам фильм – философское размышление о том, что есть Родина, мужество и отвага. Путь деда и внука в Россию – это скорее метафоричное отображение пути души. Один проходит путь по преодолению своих предрассудков, а другой – путь своего взросления. Фильм входит в Топ-10 самых кассовых фильмов киностудии «Казахфильм», его посмотрели 4 млн 200 тыс. зрителей.

«Наш милый доктор». Еще один культовый фильм Шакена Айманова о юбилейном концерте, организованном для доктора Анатолия Лаврова его же пациентами. Главный виновник торжества – скромный человек с большой душой. И неудивительно, что все те, кто знал его, решают устроить ему сюрприз. Эта музыкальная комедия стала для Айманова первой самостоятельной работой в его карьере. Фильм полон песен и шуток, за что его и полюбили зрители.

«За нами Москва». Фильм Мажита Бегалина о легендарной панфиловской дивизии, которая вела бои на волоколамском направлении под Москвой. За основу сюжета была взята повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». Помощь при создании фильма съемочной группировке оказывал сам Бауржан Момышулы. Съемки фильма проходили в Подмосковье и под Беларусью. Фильм получил мировое признание: во время визита Момышулы в Кубу картину показали на главной площади Гаваны. На фестивале в городе Фрунзе «За нами Москва» был назван лучшим фильмом о войне и завоевал пять наград из девяти возможных.