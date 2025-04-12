Он подарил миру Рэмбо: умер режиссер первого фильма культовой трилогии

Канадский режиссер Тед Котчефф, снявший фильмы "Рэмбо: Первая кровь" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

Смерть режиссера подтвердили изданию The Globe and Mail представители его семьи.

Котчефф снял более 20 фильмов, среди которых "Рэмбо: Первая кровь" (первая часть франшизы о Джоне Рэмбо), "Забавные приключения Дика и Джейн", "Опасное пробуждение" и "Уикенд у Берни". Его фильмы дважды участвовали в официальном конкурсе Каннского кинофестиваля.

"Котчефф родился в Торонто в 1931 году, где начал свою карьеру, работая продюсером и режиссером на местном телевидении. В 1958 году он покинул Канаду, чтобы жить и работать в Великобритании. Его первым фильмом стал "Тиара Таити", вышедший на экраны в 1962 году", – напоминает издание.

Фильм "Опасное пробуждение", снятый им в 1971 году в Австралии, получил признание европейских кинокритиков.

В 1974 году режиссер вернулся в Канаду, где снял фильм "Ученичество Дадди Крэвица", завоевавший высшую награду Берлинского кинофестиваля. Позже Котчефф стал работать в Голливуде, где выпустил свой самый успешный фильм "Рэмбо: Первая кровь".

El proyecto llega al que sería finalmente su director #TedKotcheff a mediados de los 70. Junto con el director de fotografía #AndrewLaszlo dotarían al film de un gran realismo estético, utilizando en la mayoría de las escenas la propia luz natural de los escenarios y entornos. pic.twitter.com/PE7DkcswUZ — César I. Marini (@BrahmanX) April 28, 2023

В 1990-х Котчефф вернулся на телевидение и среди прочего выступил режиссером нескольких эпизодов сериала "Дневники Красной Туфельки" и нескольких телефильмов. Также на протяжении 12 сезонов он был продюсером сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

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