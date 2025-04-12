#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Культура и шоу-бизнес

Он подарил миру Рэмбо: умер режиссер первого фильма культовой трилогии

Канадский режиссер Тед Котчефф, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 15:44 Фото: Х/BrahmanX
Канадский режиссер Тед Котчефф, снявший фильмы "Рэмбо: Первая кровь" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

Смерть режиссера подтвердили изданию The Globe and Mail представители его семьи.

Котчефф снял более 20 фильмов, среди которых "Рэмбо: Первая кровь" (первая часть франшизы о Джоне Рэмбо), "Забавные приключения Дика и Джейн", "Опасное пробуждение" и "Уикенд у Берни". Его фильмы дважды участвовали в официальном конкурсе Каннского кинофестиваля.

"Котчефф родился в Торонто в 1931 году, где начал свою карьеру, работая продюсером и режиссером на местном телевидении. В 1958 году он покинул Канаду, чтобы жить и работать в Великобритании. Его первым фильмом стал "Тиара Таити", вышедший на экраны в 1962 году", – напоминает издание.

Фильм "Опасное пробуждение", снятый им в 1971 году в Австралии, получил признание европейских кинокритиков.

В 1974 году режиссер вернулся в Канаду, где снял фильм "Ученичество Дадди Крэвица", завоевавший высшую награду Берлинского кинофестиваля. Позже Котчефф стал работать в Голливуде, где выпустил свой самый успешный фильм "Рэмбо: Первая кровь".

В 1990-х Котчефф вернулся на телевидение и среди прочего выступил режиссером нескольких эпизодов сериала "Дневники Красной Туфельки" и нескольких телефильмов. Также на протяжении 12 сезонов он был продюсером сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

1 апреля в возрасте 65 лет умер американский актер Вэл Килмер. Тогда журналисты сообщали, что мужчина скончался из-за пневмонии, но теперь выяснилась точная причина его смерти

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Выяснилась точная причина смерти актера Вэла Килмера
Культура и шоу-бизнес
08:56, Сегодня
Выяснилась точная причина смерти актера Вэла Килмера
Макпал Жунусова повергла фанатов в шок TikTok-трендом
Культура и шоу-бизнес
07:20, Сегодня
Макпал Жунусова повергла фанатов в шок TikTok-трендом
Татьяна Навка эмоционально высказалась о творческом разрыве с фигуристом Костомаровым
Культура и шоу-бизнес
05:59, Сегодня
Татьяна Навка эмоционально высказалась о творческом разрыве с фигуристом Костомаровым
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: