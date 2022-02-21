В Казахстан из ОАЭ экстрадирован мошенник

Из ОАЭ в Казахстан возвращен 43-летний уголовный преступник Толеген Рамеев, разыскиваемый с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба свыше 60 млн тенге. Пресс-служба МВД РК

В настоящее время он помещен под стражу.

За последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления.