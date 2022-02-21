13:59 21.02.2022
В Казахстан из ОАЭ экстрадирован мошенник
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован мошенник, обманувший казахстанские предприятия на более 60 млн тенге, передает Zakon.kz
Из ОАЭ в Казахстан возвращен 43-летний уголовный преступник Толеген Рамеев, разыскиваемый с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба свыше 60 млн тенге. Пресс-служба МВД РК
В настоящее время он помещен под стражу.
За последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления.