#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.57
612.78
6.61
События

Псевдо-бизнесмена вернули из ОАЭ в Казахстан

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:56 Фото: pixabay
Казахстанца экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Подробно о том, что произошло, рассказали Zakon.kz 4 июля 2025 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Известно, что злоумышленник в период с 2022 по 2023 год в Алматы под видом инвестиций в компанию Wildberries и обещая вознаграждения, завладел средствами шести граждан. Тем самым он причинил им значительный материальный ущерб.

После этого он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.

Но в апреле 2025 года его задержали на территории ОАЭ. По запросу Генпрокуратуры мошенника экстрадировали в Казахстан.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь, как уточнили в ведомстве, за совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

20 июня в пресс-службе Генпрокуратуры рассказывали о другой экстрадиции. Тогда подозреваемую в хищении чужого имущества в особо крупном размере вернули на Родину из Москвы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Преступная схема в Алматы: ущерб государству превысил 33 млрд тенге
События
10:45, Сегодня
Преступная схема в Алматы: ущерб государству превысил 33 млрд тенге
Казахстанец стал чемпионом Европы по географии
События
10:06, Сегодня
Казахстанец стал чемпионом Европы по географии
Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже
События
09:20, Сегодня
Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: