Псевдо-бизнесмена вернули из ОАЭ в Казахстан
Известно, что злоумышленник в период с 2022 по 2023 год в Алматы под видом инвестиций в компанию Wildberries и обещая вознаграждения, завладел средствами шести граждан. Тем самым он причинил им значительный материальный ущерб.
После этого он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.
Но в апреле 2025 года его задержали на территории ОАЭ. По запросу Генпрокуратуры мошенника экстрадировали в Казахстан.
"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Теперь, как уточнили в ведомстве, за совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
20 июня в пресс-службе Генпрокуратуры рассказывали о другой экстрадиции. Тогда подозреваемую в хищении чужого имущества в особо крупном размере вернули на Родину из Москвы.