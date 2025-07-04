Псевдо-бизнесмена вернули из ОАЭ в Казахстан

Казахстанца экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Подробно о том, что произошло, рассказали Zakon.kz 4 июля 2025 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Известно, что злоумышленник в период с 2022 по 2023 год в Алматы под видом инвестиций в компанию Wildberries и обещая вознаграждения, завладел средствами шести граждан. Тем самым он причинил им значительный материальный ущерб.

После этого он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.

Но в апреле 2025 года его задержали на территории ОАЭ. По запросу Генпрокуратуры мошенника экстрадировали в Казахстан.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Теперь, как уточнили в ведомстве, за совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

20 июня в пресс-службе Генпрокуратуры рассказывали о другой экстрадиции. Тогда подозреваемую в хищении чужого имущества в особо крупном размере вернули на Родину из Москвы.