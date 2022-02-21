Школьник из Костаная мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Как отмечено в публикации «Алау», школьник за один подход выполняет 3250 скручиваний. При этом он не испытывает дискомфорта и физической усталости ни во время выполнения, ни после. Юный спортсмен заявляет, что ему это не сложно. На 3250 скручиваний у него уходит полтора часа без перерыва.

Сейчас Дима занимается гимнастикой и дзюдо, а также в оборудованном домашнем спортзале. От любых других стандартных упражнений устает так же, как и все дети, а вот качать пресс готов часами, – отмечено в сообщении.

Папа Дмитрия рассказывает, что любовь к физнагрузкам у мальчика начала проявляться еще в 1,5 года.

Он сидел еще в детском стульчике для кормления. Опирался на ручки и вставал, делал уголок. Нас это действительно забавляло. Мы смеялись, а ему это придавало уверенности. И он стал все чаще и чаще делать. Но посмеялись и забыли, – говорит папа спортсмена Александр Бондарь.

По словам отца школьника, какой-то специальной цели поставить рекорд не было.

Дима еще два года назад уже мог сделать тысячу скручиваний за один подход без перерыва. Потом нашел информацию о мальчике-рекордсмене, выполняющем 2085 повторений за один подход, и побил его рекорд.

Александр Бондарь задается главным вопросом – есть ли у его сына шанс попасть в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса.