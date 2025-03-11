Мангистаусцы намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса на Наурыз
Фото: akorda.kz
На Наурыз мангистаусцы соберут 5000 человек в национальной одежде. Это мероприятие войдет в Книгу рекорда Гиннеса, сообщает Zakon.kz.
Представители организации прибудут в Актау 22 марта 2025 года.
Для того, чтобы принять участие в мегафестивале, необходимо зайти на сайт и заполнить специальную форму.
Фестиваль "Kazakh Record" направлен на популяризацию казахской национальной одежды, богатой культуры и исторического наследия.
Помимо продвижения национальных ценностей, это мероприятие способствует пробуждению патриотического духа молодежи и передаче казахских традиций из поколения в поколение.
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О графике работы центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН) по Казахстану в период празднования Наурыза, можно прочитать по этой ссылке.
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