Мангистаусцы намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса на Наурыз

На Наурыз мангистаусцы соберут 5000 человек в национальной одежде. Это мероприятие войдет в Книгу рекорда Гиннеса, сообщает Zakon.kz.

Представители организации прибудут в Актау 22 марта 2025 года.

Для того, чтобы принять участие в мегафестивале, необходимо зайти на сайт и заполнить специальную форму.

Фестиваль "Kazakh Record" направлен на популяризацию казахской национальной одежды, богатой культуры и исторического наследия.

Помимо продвижения национальных ценностей, это мероприятие способствует пробуждению патриотического духа молодежи и передаче казахских традиций из поколения в поколение.

Материал по теме Наурызнама – новый бренд Казахстана

О графике работы центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН) по Казахстану в период празднования Наурыза, можно прочитать по этой ссылке.