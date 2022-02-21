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14:39 21.02.2022

Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырау

атырау, мост, девушка, полиция, происшествие Фото: pixabay
Атырауские полицейские спасли 23-летнюю девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста, передает Zakon.kz.
21 февраля около 03:08 сотрудники Центра оперативного управления Управления полиции Атырау обнаружили женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста, расположенного в микрорайоне Атырау.Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

Дежурный инспектор ЦОУ сообщила об этом ближайшему экипажу патрульной полиции «Батыс». На место происшествия прибыл старший лейтенант полиции Ерболат Магзомов, который спас гражданку 1999 г.р.

Я был рад, что все так хорошо закончилось.Ерболат Магзомов
Динара Халдарова
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