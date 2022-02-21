Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырау

21 февраля около 03:08 сотрудники Центра оперативного управления Управления полиции Атырау обнаружили женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста, расположенного в микрорайоне Атырау. Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

Дежурный инспектор ЦОУ сообщила об этом ближайшему экипажу патрульной полиции «Батыс». На место происшествия прибыл старший лейтенант полиции Ерболат Магзомов, который спас гражданку 1999 г.р.