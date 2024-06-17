19-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Полицейские 17 июня спасли 19-летнюю девушку от роковой ошибки в Атырауской области. Она пыталась спрыгнуть с моста в воду, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, днем, 17 июня, в Курмангазинском районе патрульные Адильбек Темирболатов, Айтуган Бактыгалиев и Нурмагамбет Мукушев заметили мужчину, который стоял на мосту через канал Бузаусылан.
"Его поведение показалось им странным. Добравшись до места, они заметили, что гражданин хочет помочь женщине, которая пытается спрыгнуть в воду. Полицейские оперативно сработали и вывели ее в безопасное место. Установлено, что 19-летняя местная жительница пыталась покончить с жизнью", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в полиции по данному факту зарегистрировано уголовное дело и начато расследование.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы покончила с жизнью 27-летняя начинающая блогер Айлуна Рахимбекова. Она оставила предсмертную записку.
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