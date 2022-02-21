Теннисистки провели акцию в поддержку бездомных животных

Для Федерации тенниса Казахстана стало доброй традицией проведение социальных мероприятий с бездомными животными. Основная цель – обратить внимание на проблемы бездомных животных, жестокое обращение с ними, что, к сожалению, актуально в нашем обществе.

Теннисистки с радостью приняли участие в этой акции, поиграли с животными, сделали фото с ними и призвали каждого к посильной помощи братьям нашим меньшим.

Фото: пресс-служба ФТК

Важно уделять внимание нашим четвероногим друзьям, ведь они беззащитны и уязвимы. Из года в год количество бездомных кошек и собак увеличивается. Каждому животному нужен хозяин, которого оно будет любить всем своим маленьким сердцем, отвечая на заботу бесконечной верностью. Надеюсь, что благодаря таким социальным инициативам бездомных животных станет как можно меньше. Жибек Куламбаева

Фото: пресс-служба ФТК

Отличная акция, которая привлечет внимание общественности к проблеме бездомных животных. Животные – это часть нашей жизни. Думаю, все они заслуживают любовь, заботу и крышу над головой. Юлия Готовко

Фото: пресс-служба ФТК

Кроме того, накануне прошла жеребьевка квалификации предстоящего турнира. Организаторы соревнования предоставили wild card нашим юным спортсменкам. Айя Нупбай на старте сыграет с первой сеяной – Екатериной Макаровой из России. Асылжан Арыстанбековой предстоит сразиться с Берфу Чингиз (Турция). Сандугаш Кенжибаева постарается сломить сопротивление украинки Анны Познихиренко. Адель Исмагулова померится силами с Еленой Малыгиной из Эстонии. Софья Чурсина выступит против Валерии Страховой (Украина), а Мария Синицына сыграет с Полиной Кудерметовой, которая является младшей сестрой 31-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.

Фото: пресс-служба ФТК.

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