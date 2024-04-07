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В Костанае затопило приют для бездомных животных

спасение животных, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:40 Фото: скриншот видео
Ночью 7 апреля паводковые воды затопили приют для бездомных животных в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик, на котором спасают животных, опубликован на странице kostanay_newss в Instagram.

В оперативном штабе Костанайской области сообщили Zakon.kz, что животных эвакуировали в приют "Надежда плюс kst".

6 апреля заместитель акима Костанайской области сообщил, что территории трех городов и десяти сел может затопить в регионе.

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