В Костанае затопило приют для бездомных животных

Ночью 7 апреля паводковые воды затопили приют для бездомных животных в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик, на котором спасают животных, опубликован на странице kostanay_newss в Instagram.

В оперативном штабе Костанайской области сообщили Zakon.kz, что животных эвакуировали в приют "Надежда плюс kst".

6 апреля заместитель акима Костанайской области сообщил, что территории трех городов и десяти сел может затопить в регионе.

