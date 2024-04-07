В Костанае затопило приют для бездомных животных
Фото: скриншот видео
Ночью 7 апреля паводковые воды затопили приют для бездомных животных в Костанае, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик, на котором спасают животных, опубликован на странице kostanay_newss в Instagram.
В оперативном штабе Костанайской области сообщили Zakon.kz, что животных эвакуировали в приют "Надежда плюс kst".
6 апреля заместитель акима Костанайской области сообщил, что территории трех городов и десяти сел может затопить в регионе.
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