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14:43 21.02.2022

Женщина едва не погибла, провалившись в колодец в Павлодаре

глубоки колодец Фото: pixabay
В Павлодаре женщина провалилась в колодец глубиной три метра. Пострадавшую доставили в больницу с внутренним кровотечением, передает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 19 февраля около торгового центра Metro. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось вытащить женщину с помощью альпинистского снаряжения, передает «Павлодар-онлайн».

Сообщение о происшествии по адресу Центральная промзона, 360 поступило в 10:50. В теплоизоляционный колодец упала женщина. Прибывшие на место спасатели в присутствии медицинских сотрудников и полиции, применив альпинистское снаряжение, вытащили женщину из колодца.Пресс-служба департамента по ЧС

Подняв ее наверх, спасатели передали горожанку врачам скорой.

Оксана Житникова
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