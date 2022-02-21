Женщина едва не погибла, провалившись в колодец в Павлодаре

Несчастный случай произошел 19 февраля около торгового центра Metro. Спасателям, прибывшим на место происшествия, удалось вытащить женщину с помощью альпинистского снаряжения, передает «Павлодар-онлайн».

Сообщение о происшествии по адресу Центральная промзона, 360 поступило в 10:50. В теплоизоляционный колодец упала женщина. Прибывшие на место спасатели в присутствии медицинских сотрудников и полиции, применив альпинистское снаряжение, вытащили женщину из колодца. Пресс-служба департамента по ЧС

Подняв ее наверх, спасатели передали горожанку врачам скорой.