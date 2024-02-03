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Провалившегося в колодец верблюда спасли на Байконуре

верблюд провалился в колодец на космодроме "Байконур" Фото: скриншот с видео
На одной из технических площадок космодрома "Байконур" верблюд провалился в колодец, сообщает Zakon.kz.

На помощь животному пришли сотрудники МЧС России.

"Специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Инцидент произошел на одной из технических площадок космодрома", - сообщили в МЧС России.

Как отметили сотрудники МЧС, набравшись сил после спасения, верблюд гордо продолжило свой путь.

Ранее енот обесточил часть Торонто. На ликвидацию аварии, которую устроил енот, потребовалось около трех часов.

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