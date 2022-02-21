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Законодательство РК
14:55 21.02.2022

Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил о задержании участников захвата аэропорта Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе оперативных мероприятий в микрорайоне Шанырак-2 Алматы задержаны двое лиц, у которых изъяты цинковые ящики с 5 тыс. патронов от пистолетов и автоматов, специальные средства в виде бронежилетов, щитков и наколенников, два боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, семь пневматических винтовок, в том числе одна с оптическим прицелом, и пневматический пистолет.Санжар Адилов

Начальник следственного департамента МВД добавил, что во время массовых беспорядков группа подозреваемых на легковой автомашине подъехала к охотничьему магазину «Оружейник», откуда, взломав входную дверь, похитила 15 гладкоствольных ружей и четыре нарезных карабина, в том числе с оптическим прицелом.

Украденное оружие с целью дальнейшего сбыта незаконно хранили в специально оборудованных схронах в Алматы и Алматинской области.

В ходе расследования установлено участие указанных лиц в захвате и погромах Международного аэропорта Алматы.Санжар Адилов

Напомним, что после январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры.

19 января аэропорт заработал в штатном режиме. Нанесенный аэропорту ущерб все еще подсчитывается.

Тамила Языкова
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