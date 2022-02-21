Минздрав утвердил список тяжелых форм хронических заболеваний
В список вошли:
психические, поведенческие расстройства (заболевания) со стойкой психотической симптоматикой и выраженными изменениями личности;
органические и посттравматические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми нарушениями функций конечностей и функций тазовых органов;
тяжелая форма бронхиальной астмы, непрерывно-рецидивирующее течение, с частыми приступами, осложненной дыхательной недостаточностью III степени;
тяжелые формы наследственных прогрессирующих нервно-мышечных дистрофий с выпадением двигательных функций;
сахарный диабет I типа, тяжелая форма.
Полный список заболеваний можно посмотреть здесь.
Казахстанцы с такими заболеваниями теперь относятся к социально уязвимым слоям населения и признаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда.
Приказ вводится в действие с 1 марта 2022 года.