Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:57 21.02.2022

Минздрав утвердил список тяжелых форм хронических заболеваний

список тяжелых хронических заболеваний Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК приказом от 16 февраля 2022 года утвердил список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В список вошли:

  • психические, поведенческие расстройства (заболевания) со стойкой психотической симптоматикой и выраженными изменениями личности;

  • органические и посттравматические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми нарушениями функций конечностей и функций тазовых органов;

  • тяжелая форма бронхиальной астмы, непрерывно-рецидивирующее течение, с частыми приступами, осложненной дыхательной недостаточностью III степени;

  • тяжелые формы наследственных прогрессирующих нервно-мышечных дистрофий с выпадением двигательных функций;

  • сахарный диабет I типа, тяжелая форма.

Полный список заболеваний можно посмотреть здесь.

Казахстанцы с такими заболеваниями теперь относятся к социально уязвимым слоям населения и признаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2022 года.

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»
20.02.2022
Спад числа заболевших COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все