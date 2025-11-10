Медпомощь казахстанцам с хроническими заболеваниями: обновлены правила

Министр здравоохранения приказом от 3 ноября 2025 года внес изменения в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется в целях предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями осуществляется специалистами ПМСП и профильными специалистами, в том числе МДГ, в рамках ГОБМП или в системе ОСМС в соответствии со стандартами в области здравоохранения.

Указывается, что лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

Врач организации ПМСП проводит осмотр и оценку состояния лиц с впервые выявленными хроническими заболеваниями для определения уровня динамического наблюдения:

– при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации; у врача организации ПМСП – при наличии компенсированного состояния, корректируемых осложнениях.

Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями проводится в плановом порядке путем организации приема пациента профильным специалистом, врачом ПМСП, специалистом сестринского дела независимо от течения заболевания, с предварительно подготовленными результатами лабораторно-диагностических услуг для оценки состояния пациента и проведения необходимых коррекционных мероприятий (запланированный прием).

Для рассмотрения сложных клинических случаев, требующих комплексного подхода, в организациях ПМСП создается МДГ, состав и положение о деятельности которого утверждается первым руководителем организации здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Заседание МДГ проводится для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения пациентов с осложненным и/или атипичным течением хронического заболевания по представлению врача организации ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже 1 раза в квартал.

Периодичность осмотров врачом ПМСП, профильными специалистами, специалистами сестринского дела в рамках динамического наблюдения осуществляется:

по перечню социально значимых заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в рамках ГОБМП с периодичностью, сроками наблюдения, обязательного минимума и кратностью исследований согласно приложению 1 к Правилам;

по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС с периодичностью, сроками наблюдения, обязательного минимума и кратности исследований согласно приложению 2 к Правилам.

При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований, по решению МДГ согласно клиническим протоколам.

Порядок проведения динамического наблюдения

Для проведения запланированного приема специалист сестринского дела, осуществляющий практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом, проводит:

запись пациентов на прием;

оповещение и обзвон пациентов посредством телефонной связи, SMS-сообщения;

подготовку пациента к запланированному приему путем назначения лабораторно-диагностических услуг;

мониторинг прохождения назначенных лабораторно-диагностических услуг пациентом и выгрузку их результатов;

первичную интерпретацию результатов лабораторно-диагностических услуг;

предоставление результатов лабораторно-диагностических услуг врачу организации ПМСП или профильному специалисту.

На самостоятельном приеме специалист сестринского дела, осуществляющий практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом, проводит:

сестринское обследование в пределах компетенции (субъективное обследование: сбор информации о состоянии здоровья пациента, жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания и идентификацию социальных и психологических рисков);

объективный осмотр пациента (измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, роста, веса, окружности талии, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, включая осмотр стоп с определением тактильной и болевой чувствительности);

установление сестринского диагноза и выполнение сестринских вмешательств в соответствии с классификатором сестринских диагнозов согласно приложению к Правилам;

внесение результатов запланированного приема в МИС;

оценку результатов консультативных, лабораторных и диагностических исследований;

выписку рецептов на лекарственные препараты для продолжения лечения согласно записи врача о назначении курса АЛО;

организацию и контроль обучения пациента и членов семьи процедурам общего ухода и управлению заболеванием;

направление к врачу организации ПМСП, профильному специалисту при наличии у пациента жалоб, патологических изменений согласно результатам лабораторно-диагностических услуг;

направление на прием социального работника и/или психолога при выявлении социальных и психологических рисков.

На запланированном приеме врач организации ПМСП/профильный специалист проводят:

опрос и осмотр пациента, включая идентификацию социальных и психологических рисков;

оценку результатов лабораторно-диагностических исследований;

составление индивидуального плана для вновь взятых пациентов;

корректировку индивидуального плана немедикаментозного и медикаментозного лечения;

изучение и анализ дневника самоконтроля пациента;

назначение минимального объема обследования;

дополнительные обследования согласно клиническим протоколам при наличии показаний;

направление на стационарозамещающее или стационарное лечение при выявлении признаков обострения или прогрессирования заболевания, наличии показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения в стационарных условиях;

направление на медицинскую реабилитацию;

предоставление рекомендаций пациенту по профилактике и здоровому образу жизни;

экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу листа или справки о временной нетрудоспособности;

оформление медицинского заключения для направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ);

оформление медицинской документации в МИС. При отсутствии технической возможности оформляется в бумажном виде, с последующим внесением в МИС.

Социальный работник в рамках динамического наблюдения осуществляет:

оценку социального статуса пациента, включая его жилищные условия, финансовое положение, доступ к услугам здравоохранения;

поддержку пациентов по доступу к социальным и медицинским услугам, таким как программы по уходу за здоровьем на дому, социальная поддержка;

совместно с пациентом и членами МДГ разработку плана лечения и реабилитации;

поддержку пациента по управлению заболеванием (далее – самоменеджмент), включая работу с родственниками.

Психолог в рамках динамического наблюдения осуществляет:

оценку психологического состояния пациентов;

психологическую поддержку и консультирование пациентов, сталкивающихся с трудностями в связи с их заболеванием или лечением, в том числе для повышения приверженности пациентов к самоменеджменту;

воспитание приверженности пациентов к здоровому поведению;

сотрудничество со специалистами в рамках МДГ для разработки комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов.

Добровольный отказ пациента от получения услуг динамического наблюдения регистрируется медицинским работником в МИС в день назначенного запланированного приема.

Снятие с динамического наблюдения лиц с хроническими заболеваниями осуществляется путем изменения статуса динамического наблюдения пациента в МИС при:

выздоровлении/улучшении состояния по критериям и срокам наблюдения;

добровольный отказ пациента от услуг динамического наблюдения в течение двух лет;

смерти пациента.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями проводится и в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ).

Указывается, что лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, участвуют в ПУЗ по трем нозологиям: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, хроническая сердечная недостаточность.

На основе данных регистра пациентов ПУЗ врачом ПМСП не реже 1 раза в квартал проводится разделение потоков пациентов на группы согласно их клиническим и поведенческим особенностям (далее – сегментация), определяющим статус пациента согласно клиническим характеристикам:

оптимальная зона (зеленая зона) – при установлении показателей лабораторных исследований не выше верхней границы нормы;

– при установлении показателей лабораторных исследований не выше верхней границы нормы; субоптимальная (желтая зона) – при превышении показателей лабораторных исследований выше верхней границы нормы не более чем на 20%;

– при превышении показателей лабораторных исследований выше верхней границы нормы не более чем на 20%; плохая (красная) зона – при превышении показателей клинико-лабораторных исследований выше верхней границы нормы более чем на 20%.

Динамическое наблюдение осуществляется:

специалистами сестринского дела, осуществляющими практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом:

при нахождении пациента в оптимальной зоне путем запланированного обзвона, контроля и мониторинга самоменеджмента для поддержания нормальных показателей здоровья;

врачом ПМСП при нахождении пациента в субоптимальной зоне до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторных показателей до нормального уровня;

врачом ПМСП совместно с профильным специалистом и другими членами МДГ при нахождении пациента в плохой зоне до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторных показателей до нормального уровня.

Врач организации ПМСП совместно с пациентом составляют краткий план действий, который представляет собой индивидуальный план действий на короткий срок (не более двух недель) и содержит мероприятия по определению объема физических нагрузок, режима питания, образа жизни, исключению вредных привычек в рамках обучения управления заболеванием.

Приказ водится в действие c 1 января 2026 года.

