#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Право

Медпомощь казахстанцам с хроническими заболеваниями: обновлены правила

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 15:20 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 3 ноября 2025 года внес изменения в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется в целях предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями осуществляется специалистами ПМСП и профильными специалистами, в том числе МДГ, в рамках ГОБМП или в системе ОСМС в соответствии со стандартами в области здравоохранения.

Указывается, что лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

Врач организации ПМСП проводит осмотр и оценку состояния лиц с впервые выявленными хроническими заболеваниями для определения уровня динамического наблюдения:

  • у профильного специалиста – при наличии осложнений и прогрессирования заболеваний с признаками декомпенсации;
  • у врача организации ПМСП – при наличии компенсированного состояния, корректируемых осложнениях.

Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями проводится в плановом порядке путем организации приема пациента профильным специалистом, врачом ПМСП, специалистом сестринского дела независимо от течения заболевания, с предварительно подготовленными результатами лабораторно-диагностических услуг для оценки состояния пациента и проведения необходимых коррекционных мероприятий (запланированный прием).

Для рассмотрения сложных клинических случаев, требующих комплексного подхода, в организациях ПМСП создается МДГ, состав и положение о деятельности которого утверждается первым руководителем организации здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Заседание МДГ проводится для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения пациентов с осложненным и/или атипичным течением хронического заболевания по представлению врача организации ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже 1 раза в квартал.

Периодичность осмотров врачом ПМСП, профильными специалистами, специалистами сестринского дела в рамках динамического наблюдения осуществляется:

  • по перечню социально значимых заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в рамках ГОБМП с периодичностью, сроками наблюдения, обязательного минимума и кратностью исследований согласно приложению 1 к Правилам;
  • по перечню хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС с периодичностью, сроками наблюдения, обязательного минимума и кратности исследований согласно приложению 2 к Правилам.

При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований, по решению МДГ согласно клиническим протоколам.

Порядок проведения динамического наблюдения

Для проведения запланированного приема специалист сестринского дела, осуществляющий практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом, проводит:

  • запись пациентов на прием;
  • оповещение и обзвон пациентов посредством телефонной связи, SMS-сообщения;
  • подготовку пациента к запланированному приему путем назначения лабораторно-диагностических услуг;
  • мониторинг прохождения назначенных лабораторно-диагностических услуг пациентом и выгрузку их результатов;
  • первичную интерпретацию результатов лабораторно-диагностических услуг;
  • предоставление результатов лабораторно-диагностических услуг врачу организации ПМСП или профильному специалисту.

На самостоятельном приеме специалист сестринского дела, осуществляющий практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом, проводит:

  • сестринское обследование в пределах компетенции (субъективное обследование: сбор информации о состоянии здоровья пациента, жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания и идентификацию социальных и психологических рисков);
  • объективный осмотр пациента (измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, роста, веса, окружности талии, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, включая осмотр стоп с определением тактильной и болевой чувствительности);
  • установление сестринского диагноза и выполнение сестринских вмешательств в соответствии с классификатором сестринских диагнозов согласно приложению к Правилам;
  • внесение результатов запланированного приема в МИС;
  • оценку результатов консультативных, лабораторных и диагностических исследований;
  • выписку рецептов на лекарственные препараты для продолжения лечения согласно записи врача о назначении курса АЛО;
  • организацию и контроль обучения пациента и членов семьи процедурам общего ухода и управлению заболеванием;
  • направление к врачу организации ПМСП, профильному специалисту при наличии у пациента жалоб, патологических изменений согласно результатам лабораторно-диагностических услуг;
  • направление на прием социального работника и/или психолога при выявлении социальных и психологических рисков.

На запланированном приеме врач организации ПМСП/профильный специалист проводят:

  • опрос и осмотр пациента, включая идентификацию социальных и психологических рисков;
  • оценку результатов лабораторно-диагностических исследований;
  • составление индивидуального плана для вновь взятых пациентов;
  • корректировку индивидуального плана немедикаментозного и медикаментозного лечения;
  • изучение и анализ дневника самоконтроля пациента;
  • назначение минимального объема обследования;
  • дополнительные обследования согласно клиническим протоколам при наличии показаний;
  • направление на стационарозамещающее или стационарное лечение при выявлении признаков обострения или прогрессирования заболевания, наличии показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения в стационарных условиях;
  • направление на медицинскую реабилитацию;
  • предоставление рекомендаций пациенту по профилактике и здоровому образу жизни;
  • экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу листа или справки о временной нетрудоспособности;
  • оформление медицинского заключения для направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ);
  • оформление медицинской документации в МИС. При отсутствии технической возможности оформляется в бумажном виде, с последующим внесением в МИС.

Социальный работник в рамках динамического наблюдения осуществляет:

  • оценку социального статуса пациента, включая его жилищные условия, финансовое положение, доступ к услугам здравоохранения;
  • поддержку пациентов по доступу к социальным и медицинским услугам, таким как программы по уходу за здоровьем на дому, социальная поддержка;
  • совместно с пациентом и членами МДГ разработку плана лечения и реабилитации;
  • поддержку пациента по управлению заболеванием (далее – самоменеджмент), включая работу с родственниками.

Психолог в рамках динамического наблюдения осуществляет:

  • оценку психологического состояния пациентов;
  • психологическую поддержку и консультирование пациентов, сталкивающихся с трудностями в связи с их заболеванием или лечением, в том числе для повышения приверженности пациентов к самоменеджменту;
  • воспитание приверженности пациентов к здоровому поведению;
  • сотрудничество со специалистами в рамках МДГ для разработки комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов.

Добровольный отказ пациента от получения услуг динамического наблюдения регистрируется медицинским работником в МИС в день назначенного запланированного приема.

Снятие с динамического наблюдения лиц с хроническими заболеваниями осуществляется путем изменения статуса динамического наблюдения пациента в МИС при:

  • выздоровлении/улучшении состояния по критериям и срокам наблюдения;
  • добровольный отказ пациента от услуг динамического наблюдения в течение двух лет;
  • смерти пациента.

Динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями проводится и в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ).

Указывается, что лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, участвуют в ПУЗ по трем нозологиям: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, хроническая сердечная недостаточность.

На основе данных регистра пациентов ПУЗ врачом ПМСП не реже 1 раза в квартал проводится разделение потоков пациентов на группы согласно их клиническим и поведенческим особенностям (далее – сегментация), определяющим статус пациента согласно клиническим характеристикам:

  • оптимальная зона (зеленая зона) – при установлении показателей лабораторных исследований не выше верхней границы нормы;
  • субоптимальная (желтая зона) – при превышении показателей лабораторных исследований выше верхней границы нормы не более чем на 20%;
  • плохая (красная) зона – при превышении показателей клинико-лабораторных исследований выше верхней границы нормы более чем на 20%.

Динамическое наблюдение осуществляется:

специалистами сестринского дела, осуществляющими практику совместно с врачом ПМСП или профильным специалистом:

  • при нахождении пациента в оптимальной зоне путем запланированного обзвона, контроля и мониторинга самоменеджмента для поддержания нормальных показателей здоровья;
  • врачом ПМСП при нахождении пациента в субоптимальной зоне до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторных показателей до нормального уровня;
  • врачом ПМСП совместно с профильным специалистом и другими членами МДГ при нахождении пациента в плохой зоне до улучшения состояния здоровья пациента и достижения клинико-лабораторных показателей до нормального уровня.

Врач организации ПМСП совместно с пациентом составляют краткий план действий, который представляет собой индивидуальный план действий на короткий срок (не более двух недель) и содержит мероприятия по определению объема физических нагрузок, режима питания, образа жизни, исключению вредных привычек в рамках обучения управления заболеванием.

Приказ водится в действие c 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, какая медпомощь будет оказываться с 1 января 2026 года в рамках ГОБМП и ОСМС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане изменили правила оказания медпомощи лицам с хроническими заболеваниями
12:35, 30 сентября 2024
В Казахстане изменили правила оказания медпомощи лицам с хроническими заболеваниями
Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила
12:26, Сегодня
Какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила
Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила
11:24, 24 октября 2025
Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: