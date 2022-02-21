15:24 21.02.2022
Сергей Киселёв избран президентом казахстанской Федерации стрельбы из лука
Фото: Zakon.kz
Выборы прошли на очередной конференции федерации, проводимой в рамках чемпионата Казахстана по стрельбе из лука в Туркестане, передает Zakon.kz.
На посту президента федерации Сергей Киселёв сменил Алмаза Мурзабекова, возглавлявшего организацию с 2005 года.
Казахстанские лучники в 2019 году на Кубке Азии завоевали пять медалей – одну золотую, одну серебряную и три бронзовых, на Чемпионате Азии в 2021 году – одну серебряную и две бронзовые медали.
На Олимпийских играх в Токио казахстанская команда заняла девятое место в общекомандном зачете, а победителями Олимпиады стали команды Южной Кореи («золото»), Тайваня («серебро»), Японии («бронза»).
Перед нами стоит задача завоевать олимпийские путевки на предстоящую летнюю Олимпиаду в 2024 году и побороться за медали. Для этого сейчас у нас есть все возможности. Сергей Киселёв