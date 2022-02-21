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15:24 21.02.2022

Сергей Киселёв избран президентом казахстанской Федерации стрельбы из лука

Сергей Киселёв Фото: Zakon.kz
Выборы прошли на очередной конференции федерации, проводимой в рамках чемпионата Казахстана по стрельбе из лука в Туркестане, передает Zakon.kz.

На посту президента федерации Сергей Киселёв сменил Алмаза Мурзабекова, возглавлявшего организацию с 2005 года.

Казахстанские лучники в 2019 году на Кубке Азии завоевали пять медалей – одну золотую, одну серебряную и три бронзовых, на Чемпионате Азии в 2021 году – одну серебряную и две бронзовые медали.

На Олимпийских играх в Токио казахстанская команда заняла девятое место в общекомандном зачете, а победителями Олимпиады стали команды Южной Кореи («золото»), Тайваня («серебро»), Японии («бронза»).

Перед нами стоит задача завоевать олимпийские путевки на предстоящую летнюю Олимпиаду в 2024 году и побороться за медали. Для этого сейчас у нас есть все возможности. Сергей Киселёв
Анастасия Стативкина
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