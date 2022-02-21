Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 22 февраля

На западе, северо-западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере – снег с метелью, также возможен гололед. На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На северо-западе Акмолинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, низовую метель, днем – гололед.

Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра до 18-23 м/с.

На северо-востоке Жамбылской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах области – туман.

На западе Костанайской области – усиление ветра до 15-20 м/с, метель, на юге области – туман, гололед.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, метель, на юге области – туман, днем – гололед.

Днем на северо-западе Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с, метель.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях – туман, ночью на востоке, в центре областей – гололед.

На севере Мангистауской области, на юге Актюбинской области – гололед.