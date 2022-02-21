«Верно идет на поправку»: в ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

В российских СМИ ранее появилась информация о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на COVID-19, но тяжелое состояние с поражением легких в 50-75%. Также сообщалось, что у него двусторонний отит.

В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что отрицают подобные рассылки.

Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку, – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что представители уже не в первый раз комментируют сообщения о здоровье политика, появляющиеся в СМИ.

Ранее источники утверждали, что Жириновский перестал узнавать родных.

О госпитализации главы ЛДПР из-за заражения «омикрон-штаммом» сообщили 9 февраля. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное.