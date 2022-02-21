18:07 21.02.2022
Туман, гололед и метель прогнозируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По данным РГП «Казгидромет», днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег.
На большей части области прогнозируют метель и ветер. На юге – туман, днем – гололед.
В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют гололед и туман.
22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя – ветер.
22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области – туман и гололед.
В Актюбинской и Костанайской областях – туман, гололед и метель.
Ранее синоптики рассказали о погоде по стране на 22 февраля.