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18:07 21.02.2022

Туман, гололед и метель прогнозируют в Казахстане

прогноз шторма Фото: Zakon.kz
В шести областях РК синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет»,  днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег.

На большей части области прогнозируют метель и ветер. На юге – туман, днем – гололед.

В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют гололед и туман.

22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя – ветер.

22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области – туман и гололед.

В Актюбинской и Костанайской областях – туман, гололед и метель.

Ранее синоптики рассказали о погоде по стране на 22 февраля.

Анастасия Московчук
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