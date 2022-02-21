Туман, гололед и метель прогнозируют в Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег.

На большей части области прогнозируют метель и ветер. На юге – туман, днем – гололед.

В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют гололед и туман.

22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя – ветер.

22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области – туман и гололед.

В Актюбинской и Костанайской областях – туман, гололед и метель.

Ранее синоптики рассказали о погоде по стране на 22 февраля.