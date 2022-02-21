Евросоюз одобрил выделение Украине более миллиарда евро

Как следует из публикации на сайте законодательного органа ЕС, Европа решила ускорить экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность страны, а постоянные угрозы в сфере безопасности уже вызвали значительный отток капитала.

Совет завершил принятие (решения) сегодня, всего через 21 день после того, как комиссия представила свое предложение. Сообщении Совета ЕС

Выделение средств ожидается в течение года двумя траншами.

Первую часть денег Украина получит сразу после подписания меморандума, а вторую — после выполнения условий документа.

Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объемом 1,2 млрд евро. Как сообщалось ранее, первый транш на 600 млн евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов.