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Мир

Евросоюз сокращает свою помощь Украине

Флаг Европейского союза, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 08:42 Фото: pixabay
Европейский союз заявил, что удержит 1,5 млрд евро (или 1,7 млрд долларов) из общего фонда помощи Украине в 4,5 млрд евро. Его выделение зависит от достижения стандартов надлежащего управления в правительстве Украины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Times, это решение не является окончательным, и финансирование могут возобновить, если Украина достигнет определенных контрольных показателей.

"Зеленский не стал публично комментировать сокращение помощи, что, тем не менее, стало неудачей для украинского лидера, который зависит от европейской финансовой поддержки, чтобы восполнить пробелы, образовавшиеся из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины", – сказано в статье.

Это решение могло сигнализировать о новой готовности блока критиковать команду Зеленского по поводу внутренней политики во время конфликта с Россией.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина запросила выделение средств в июне, несмотря на невыполнение трех из 16 контрольных показателей, включая неспособность назначить судей в Специализированный антикоррупционный суд.

Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

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Аксинья Титова
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