Обновлен состав совета директоров АО «Отбасы банк»

Ранее, 16 февраля 2022 года, на заседании правления холдинга «Байтерек» были избраны новые члены совета директоров АО «Отбасы банк».

Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. Также в совет директоров банка были переизбраны председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова.

Всего в составе совета директоров «Отбасы банка» представлено семь человек.

Адиль Мухамеджанов и Ерсаин Хамитов в совете директоров банка будут представлять интересы холдинга «Байтерек».

Санжар Жамалов в совет директоров «Отбасы банка» вошел в качестве независимого директора. Он будет возглавлять комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Санжар Жамалов работает в ING Bank в Алматы на должности главы представительского офиса в Республике Казахстан, CFA Charterholder (дипломированный финансовый аналитик).

В 2007 году окончил Карлов Университет, бакалавр финансовой математики (факультет математики и физики), в 2010 году – университет Ньюкасла, мастер по международному финансовому анализу. Обучается в Кембриджском университете, Executive MBA, Judge Business School.

Переизбранный член совета директоров «Отбасы банка», независимый директор Нурлан Токобаев возглавит комитет по управлению рисками. Также он входит в совет директоров ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан).

Ранее Нурлан Токобаев занимал должность независимого директора совета директоров Advance Bank of Asia (Камбоджа) и АО «Визор Капитал» (Казахстан), был председателем правления и председателем совета директоров АО «Коммерческий банк «Кредит-Стандарт» (Узбекистан). Нурлан Токобаев участвовал в разработке законопроектов по жилищно-строительным сбережениям и ипотечному кредитованию в Республике Казахстан.

Переизбранный член совета директоров «Отбасы банка», независимый директор Эльмира Ермекова возглавит комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Ранее Эльмира Ермекова занимала должность председателя правления АО «Учебный центр Национального банка Республики Казахстан».

Также она была исполнительным директором АО «Казкоммерцбанк». Имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе руководителем HR-направления Национального банка РК, АО «Халык банк», АО «Казахинстрах».

Срок полномочий членов совета директоров «Отбасы банка» – три года.