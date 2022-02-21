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18:46 21.02.2022

Обновлен состав совета директоров АО «Отбасы банк»

совет директоров Фото: АО «Отбасы банк»
Председателем совета директоров АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») сегодня, 21 февраля, избран Канат Шарлапаев, председатель правления холдинга «Байтерек».

Ранее, 16 февраля 2022 года, на заседании правления холдинга «Байтерек» были избраны новые члены совета директоров АО «Отбасы банк».

Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. Также в совет директоров банка были переизбраны председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова.

Всего в составе совета директоров «Отбасы банка» представлено семь человек.

Адиль Мухамеджанов и Ерсаин Хамитов в совете директоров банка будут представлять интересы холдинга «Байтерек».

Санжар Жамалов в совет директоров «Отбасы банка» вошел в качестве независимого директора. Он будет возглавлять комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Санжар Жамалов работает в ING Bank в Алматы на должности главы представительского офиса в Республике Казахстан, CFA Charterholder (дипломированный финансовый аналитик).

В 2007 году окончил Карлов Университет, бакалавр финансовой математики (факультет математики и физики), в 2010 году – университет Ньюкасла, мастер по международному финансовому анализу. Обучается в Кембриджском  университете, Executive MBA, Judge Business School.  

Переизбранный член совета директоров «Отбасы банка», независимый директор Нурлан Токобаев возглавит комитет по управлению рисками. Также он входит в совет директоров ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан).

Ранее Нурлан Токобаев занимал должность независимого директора совета директоров Advance Bank of Asia (Камбоджа) и АО «Визор Капитал» (Казахстан), был председателем правления и председателем совета директоров АО «Коммерческий банк «Кредит-Стандарт» (Узбекистан). Нурлан Токобаев участвовал в разработке законопроектов по жилищно-строительным сбережениям и ипотечному кредитованию в Республике Казахстан.

Переизбранный член совета директоров «Отбасы банка», независимый директор Эльмира Ермекова возглавит комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Ранее Эльмира Ермекова занимала должность председателя правления АО «Учебный центр Национального банка Республики Казахстан».

Также она была исполнительным директором АО «Казкоммерцбанк». Имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе руководителем HR-направления Национального банка РК, АО «Халык банк», АО «Казахинстрах».

Срок полномочий членов совета директоров «Отбасы банка» – три года.

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