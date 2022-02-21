Аргентину охватили масштабные лесные пожары

Это самый масштабный пожар за всю историю Аргентины, пишет Local 10.

Пострадавшая от пожаров территория составляет почти 9% всей площади провинции Корриентес, где расположен заповедник Эстерос-дель-Ибера – второе по площади водно-болотное угодье в мире. Многие животные погибли от огня и угарного газа, многие попали под колеса машин, когда спешно пытались покинуть горящие районы.

#BREAKING



🔴 #ARGENTINA: WILDFIRES IN NORTH CONTINUE TO SPREAD THROUGH #CORRIENTES,



burning more than 600,000 hectares, scarring farmlands, killing PROTECTED ANIMALS & plants in the major IBERA NATIONAL PARK, an important WETLAND area.#Video #Incendio #IncendiosForestales pic.twitter.com/kOGzSVYfqb February 20, 2022

Ситуацию усугубляет затяжная засуха.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует незначительный дождь в ближайшие несколько дней – ожидается всего 5-10 мм осадков.