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19:34 21.02.2022

Аргентину охватили масштабные лесные пожары

Национальный парк Аргентины Фото: pixabay
На северо-востоке Аргентины горят 800 тыс. гектаров леса, сообщает Zakon.kz.

Это самый масштабный пожар за всю историю Аргентины, пишет Local 10.

Пострадавшая от пожаров территория составляет почти 9% всей площади провинции Корриентес, где расположен заповедник Эстерос-дель-Ибера – второе по площади водно-болотное угодье в мире. Многие животные погибли от огня и угарного газа, многие попали под колеса машин, когда спешно пытались покинуть горящие районы.

Ситуацию усугубляет затяжная засуха.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует незначительный дождь в ближайшие несколько дней – ожидается всего 5-10 мм осадков.

Константин Вноровский
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