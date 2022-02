Аргентину охватили масштабные лесные пожары

#BREAKING



🔴 #ARGENTINA: WILDFIRES IN NORTH CONTINUE TO SPREAD THROUGH #CORRIENTES,



burning more than 600,000 hectares, scarring farmlands, killing PROTECTED ANIMALS & plants in the major IBERA NATIONAL PARK, an important WETLAND area.#Video #Incendio #IncendiosForestales pic.twitter.com/kOGzSVYfqb