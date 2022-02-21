20:08 21.02.2022
Азамат Сатыбалды назначен ректором Академии искусств имени Жургенова
Фото: Facebook/Даурен Абаев
Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова в Алматы, передает Zakon.kz.
Об этом проинформировал на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.
Официально сообщаю, что по окончании всех процедур Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Желаю удачи и авторитета в управлении учебным заведением, занимающим отдельное место в отечественной культуре! Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев
Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в Рыскуловском районе Жамбылской области. В 1997 году был зачислен в Академию искусств им. Т.К. Жургенова. В 2000 году направлен на защиту дипломной работы в Костанайский областной драматический театр.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова. Актер снялся почти в 20 фильмах.