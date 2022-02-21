Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:08 21.02.2022

Азамат Сатыбалды назначен ректором Академии искусств имени Жургенова

Назначение актера ректором Академии искусств имени Жургенова Фото: Facebook/Даурен Абаев
Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова в Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Официально сообщаю, что по окончании всех процедур Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Желаю удачи и авторитета в управлении учебным заведением, занимающим отдельное место в отечественной культуре! Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в Рыскуловском районе Жамбылской области. В 1997 году был зачислен в Академию искусств им. Т.К. Жургенова. В 2000 году направлен на защиту дипломной работы в Костанайский областной драматический театр.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова. Актер снялся почти в 20 фильмах.

Константин Вноровский
Абаев Даурен Алматы Казахстан
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Спад числа заболевших COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
21.02.2022
Пассажир скончался на «дороге смерти» в ЗКО
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все