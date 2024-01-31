Бывший вице-министр культуры стал ректором Академии имени Жургенова

Назначен новый ректор Казахской национальной академии искусств (КазНАИ) им. Темирбека Жургенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 31 января 2024 года, из информации, опубликованной на сайте учреждения.

"Ректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова назначен заслуженный деятель Казахстана Жудебаев Арман Адильханович", – говорится в сообщении.

Нового ректора коллективу академии представил руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК Ербол Аликулов.

Арман Жудебаев родился 17 сентября 1986 года в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП "Алматы әуендері". В 2007-2009 годах был артистом домбровой группы РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы", в 2009-2011 годах – преподавателем кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы", в 2011-2013 годах – преподавателем, старшим преподавателем кафедры домбры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2013-2018 годах работал главным дирижером РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы", в 2018-2023 годах – ректором РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы". В 2023 году стал председателем Комитета культуры, вице-министр культуры и спорта РК.

С ноября 2023 года занимал должность вице-министра культуры и информации РК.

30 января 2024 года стало известно, что Армана Жудебаева освободили от должности вице-министра культуры и информации РК "в связи с переходом на другую работу".

С февраля 2022 года ректором Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова был Азамат Сатыбалды, которого в июле 2023 года назначили новым президентом АО "Казахфильм".