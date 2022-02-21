Украина запросила консультации в Совбезе ООН после заявления Путина

Об этом он написал в Twitter.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

В запросе Украина требует немедленно провести консультации о «неотложных действиях по снижению напряжения и практических шагах гарантирования безопасности страны».