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22:25 21.02.2022

Украина запросила консультации в Совбезе ООН после заявления Путина

Обращение в ООН Фото: pixabay
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации по безопасности в рамках Будапештского меморандума, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

В запросе Украина требует немедленно провести консультации о «неотложных действиях по снижению напряжения и практических шагах гарантирования безопасности страны».

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