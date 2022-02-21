22:25 21.02.2022
Украина запросила консультации в Совбезе ООН после заявления Путина
Фото: pixabay
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обратилась в СБ ООН с просьбой провести консультации по безопасности в рамках Будапештского меморандума, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.
По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
В запросе Украина требует немедленно провести консультации о «неотложных действиях по снижению напряжения и практических шагах гарантирования безопасности страны».