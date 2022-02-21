23:23 21.02.2022
Отец трех сгоревших на трассе детей также скончался
Фото: Zakon.kz
Медики Актобе несколько часов пытались спасти жизнь мужчине, но к сожалению, их попытки не увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.
По словам врачей, на теле 46-летнего мужчины не осталось живого места, передает КТК.
Трагедия произошла 19 февраля на дороге «Южный обход». Водитель LADA Largus, не убедившись в том, что полоса движения свободна, столкнулся с большегрузом DAF.
Легковушку отбросило в кювет, и машина мгновенно загорелась. Трое детей, находившихся в салоне авто, сгорели. Младшему ребенку был всего год, двум другим – 13 и 15 лет. Отец, который управлял автомобилем, в крайне тяжелом состоянии поступил в реанимацию БСМП. Сегодня стало известно, что скончался и он.
Несмотря на проводимые противошоковые мероприятия, у пациента спустя восемь часов произошла остановка сердечной деятельности. Травма – несовместимая с жизнью. Зав. отделением БСМП Актюбинской области Жакия Байзуллин