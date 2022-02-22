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Законодательство РК
01:42 22.02.2022

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Признание ДНР, ЛНР Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Президент РФ принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Владимир Путин подписал соответствующие указы в прямом эфире.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Президент РФ Владимир Путин

Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

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