Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Владимир Путин подписал соответствующие указы в прямом эфире.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Президент РФ Владимир Путин

Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.