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Законодательство РК
02:21 22.02.2022

ЕК и Евросовет осудили признание Путиным независимости ДНР и ЛНР

ЕС, ЕК, признание ДНР, ЛНР Фото: Instagram/ursulavonderleyen
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен осудили признание РФ независимости ЛНР и ДНР, а также пообещали дать единый ответ на это решение, сообщает Zakon.kz.

По их мнению, признание Россией независимости «двух сепаратистских территорий на Украине» является вопиющим нарушением международного права.

В Twitter фон дер Ляйен предупредила, что ЕС и партнеры «отреагируют единством, твердостью и решимостью».

Такое же сообщение опубликовал у себя в аккаунте Мишель.

Премьер Польши призывает срочно собрать саммит ЕС и наложить на Россию санкции за признание ЛНР и ДНР.

МИД Британии назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР «атакой» на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии.

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