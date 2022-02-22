ЕК и Евросовет осудили признание Путиным независимости ДНР и ЛНР

По их мнению, признание Россией независимости «двух сепаратистских территорий на Украине» является вопиющим нарушением международного права.

В Twitter фон дер Ляйен предупредила, что ЕС и партнеры «отреагируют единством, твердостью и решимостью».

Такое же сообщение опубликовал у себя в аккаунте Мишель.

Премьер Польши призывает срочно собрать саммит ЕС и наложить на Россию санкции за признание ЛНР и ДНР.

МИД Британии назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР «атакой» на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии.