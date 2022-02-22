02:21 22.02.2022
ЕК и Евросовет осудили признание Путиным независимости ДНР и ЛНР
Фото: Instagram/ursulavonderleyen
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен осудили признание РФ независимости ЛНР и ДНР, а также пообещали дать единый ответ на это решение, сообщает Zakon.kz.
По их мнению, признание Россией независимости «двух сепаратистских территорий на Украине» является вопиющим нарушением международного права.
В Twitter фон дер Ляйен предупредила, что ЕС и партнеры «отреагируют единством, твердостью и решимостью».
Такое же сообщение опубликовал у себя в аккаунте Мишель.
Премьер Польши призывает срочно собрать саммит ЕС и наложить на Россию санкции за признание ЛНР и ДНР.
МИД Британии назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР «атакой» на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии.
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР
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