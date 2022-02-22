Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Согласно указам о признании самопровозглашенных республик, российские военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира. Текст указа

Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.