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Законодательство РК
03:34 22.02.2022

Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Войска РФ ДНР, ЛНР Фото: Instagram/mil_ru
Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Согласно указам о признании самопровозглашенных республик, российские военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира. Текст указа

Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.

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