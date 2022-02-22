03:34 22.02.2022
Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Фото: Instagram/mil_ru
Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Согласно указам о признании самопровозглашенных республик, российские военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира. Текст указа
Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР
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