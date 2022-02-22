Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:14 22.02.2022

Зеленский обратился к нации

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с пятиминутным заявлением, в котором дал оценку произошедшим событиям. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает Zakon.kz.

Видео распространил офис президента Украины.

Глава Украины заявил, что последние действия России «являются нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия за упомянутые решения лежит на России».

Зеленский также заявил, что признанные международной общественностью границы Украины «останутся такими же, несмотря на действия России».

Он также подчеркнул, что признание независимости ЛНР и ДНР означает выход России из минских соглашений.

Причин для вашей бессонной ночи нет... Мы никому и ничего не должны и никому ничего не отдадим.Владимир Зеленский

Также президент Украины сообщил об инициировании экстренного заседания «Нормандской четверки».

Новость по теме

Украина и Франция запросили проведение срочного заседания Совбеза ООН

Данияр Кунафин
Зеленский Владимир Украина
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все