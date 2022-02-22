Зеленский обратился к нации

Видео распространил офис президента Украины.

Глава Украины заявил, что последние действия России «являются нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия за упомянутые решения лежит на России».

Зеленский также заявил, что признанные международной общественностью границы Украины «останутся такими же, несмотря на действия России».

Он также подчеркнул, что признание независимости ЛНР и ДНР означает выход России из минских соглашений.

Причин для вашей бессонной ночи нет... Мы никому и ничего не должны и никому ничего не отдадим. Владимир Зеленский

Также президент Украины сообщил об инициировании экстренного заседания «Нормандской четверки».