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Законодательство РК
06:01 22.02.2022

Украина и Франция запросили проведение срочного заседания Совбеза ООН

Украина Россия совбез ООН Фото: pixabay
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об обращении в Совет безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание «в связи с незаконными действиями России», сообщает Zakon.kz.

Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.

Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с незаконными действиями России. Мы уже направили запрос в Совет.Дмитрий Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины он обсудил ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Сейчас мы готовим срочное обращение, а после этого (запланированы) переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Владимир Зеленский

Созвать экстренное заседание СБ ООН также предложила Франция.

В заявлении Елисейского дворца также говорится, что Макрон осуждает решение Путина о признании ДНР и ЛНР.

Источники российских СМИ в постпредстве России в ООН сообщили, что заседание Совбеза назначено на 08:00 по времени Нур-Султана 22 февраля.

Ночью 22 февраля по времени Нур-Султана президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Он также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в регионе.

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