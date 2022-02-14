Глава Минэнерго рассказал, как рост цен на нефть повлияет на экономику Казахстана

96 долларов за баррель – да, такая новость сегодня была. Что я могу сказать, высокие цены на нефть – это, в принципе, более высокие поступления в бюджет и Нацфонд РК в первую очередь. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Министр напомнил, что ведомство запланировало добычу нефти на этот год на уровне 87,5 млн тонн, из которых 17,9 – это внутренняя переработка.

Представляете, какой объем нефти идет на экспорт? И, соответственно, если есть высокие цены на нефть, есть более высокие поступления – валютная выручка в первую очередь, поступления налогов растут, в этом ничего плохого нет. Болат Акчулаков

Также глава Минэнерго указал и на минусы данного процесса.

Единственное, когда очень высокие цены на нефть – это тоже не очень хорошо для отрасли, потому что растут цены на все сопряженные расходные материалы: на трубную продукцию, химические реагенты. То есть на все, что связано с процессом добычи. Цены тоже начинают расти и, к сожалению, когда цена на нефть падает потом, то цены на эти расходные материалы не в такой же динамике падают. От этого уже страдает экономика нефтедобывающих предприятий. Поэтому, думаю, предел комфортного коридора, допустим, 80 долларов (за баррель. – Прим. ред.) Выше, конечно, хорошо. Будем наблюдать, как будет развиваться ситуация на мировом рынке с нефтью. Болат Акчулаков

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель.