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Законодательство РК
09:26 22.02.2022

«Омикрон» циркулирует во всех регионах Казахстана

эпидситуация, Минздрав РК, Ажар Гиният Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сообщила, что «омикрон-штамм» выявлен во всех регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният озвучила результаты мониторингa циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции в Казахстане.

В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов. Выявлена циркуляция варианта «Омикрон» во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Во всех регионах, по ее данным, наряду с «омикрон-штаммом» продолжает циркулировать «дельта-штамм». Его выявляют в 25% случаев КВИ от общего числа образцов.

Мадина Мамырханова
COVID-19 Омикрон-штамм Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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