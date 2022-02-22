«Омикрон» циркулирует во всех регионах Казахстана

Ажар Гиният озвучила результаты мониторингa циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции в Казахстане.

Во всех регионах, по ее данным, наряду с «омикрон-штаммом» продолжает циркулировать «дельта-штамм». Его выявляют в 25% случаев КВИ от общего числа образцов.