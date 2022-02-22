09:26 22.02.2022
«Омикрон» циркулирует во всех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сообщила, что «омикрон-штамм» выявлен во всех регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Ажар Гиният озвучила результаты мониторингa циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции в Казахстане.
В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов. Выявлена циркуляция варианта «Омикрон» во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов. Министр здравоохранения Ажар Гиният
Во всех регионах, по ее данным, наряду с «омикрон-штаммом» продолжает циркулировать «дельта-штамм». Его выявляют в 25% случаев КВИ от общего числа образцов.
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