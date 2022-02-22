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Законодательство РК
10:39 22.02.2022

Премьер-министр Казахстана поручил подготовиться к паводкам

правительство, паводки, весна Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поручил министерствам работать координированно, чтобы минимизировать риски паводков в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По прогнозам, март может быть теплее нормы. Значит, предполагается интенсивное таяние снега. Это может осложнить ситуацию в ряде регионов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, очень многое зависит от четкой работы акиматов. Необходимо не допустить масштабных подтоплений территорий, минимизировать наносимый ущерб.

Акиматам следует обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега, в том числе из сельских населенных пунктов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных дамб. Необходимо предусмотреть в местных бюджетах достаточно средств на возможные чрезвычайные ситуации. Акимы регионов должны держать вопросы паводков на личном строгом контроле.Глава правительства РК

Алихан Смаилов поручил Министерству экологии совместно с акиматами регионов принять меры по проведению неотложных ремонтных работ на гидротехнических сооружениях, провести работу по выявлению новых бесхозных гидротехнических сооружений и завершить их передачу в коммунальную собственность.

Также, заявил глава кабмина, следует определить безопасные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению водохранилищ.

Министерству индустрии и акиматам регионов поручено принять меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды, своевременно ликвидировать угрозы разрушений инфраструктуры.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий.

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