Март будет теплым и дождливым – «Казгидромет»

По предварительному прогнозу погоды, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2% на большей части страны, около нормы – в Западно-Казахстанской области и на северо-западе Атырауской области. В отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +10°С, на юге и западе – до +20°С. Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева

По словам метеоролога, в марте на большей части Казахстана выпадет около нормы осадков. Больше нормы – в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях и на севере Актюбинской области. На севере и востоке республики осадки будут выпадать в смешанном виде, на юге и западе – преимущественно в виде дождя.

В среднем 50% объема стока трансграничных рек Сырдарья, Шу, Талас, Урал, Иртыш, Или формируются на территории сопредельных государств и вне зоны гидрометеорологического мониторинга «Казгидромета». Поэтому гидрологические прогнозы о водности рек всем компетентным госорганам будут направляться в том числе «Кыргызгидрометом», «Узгидрометом», «Росгидрометом». Данара Алимбаева

Гендиректор «Казгидромета» добавила, что, по предварительному прогнозу «Кыргызгидромета», водность рек на вегетационный период 2022 года ожидается ниже нормы среднемноголетних значений на реке Талас – на 30%, на реке Шу – на 24%.

Также глава РГП «Казгидромет» сообщила, что, по данным «Узгидромет», водность бассейнов рек притока реки Сырдарья, по предварительным прогнозам, ожидается в пределах и ниже нормы от 20 до 35%. По данным «Росгидромет», снегозапасы до Ириклинского водохранилища в пределах нормы на 10%, ниже Ириклинского водохранилища – выше нормы на 7-15%. По бассейнам рек Большой и Малый Узень снегозапасы выше среднемноголетних значений на 146%.

По предварительным прогнозам «Росгидромета», ожидаемый объем стока в Ириклинское водохранилище составляет от 300 до 900 млн кубометров. Основные гидрологические прогнозы «Кыргызгидромета», «Узгидромета», «Росгидромета» будут получены в десятых числах марта этого года. Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева