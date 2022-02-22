10:58 22.02.2022
Взрыв СТО в Актобе – погиб охранник
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 22 февраля в Актобе загорелась станция технического обслуживания «Альтаир». В МЧС назвали предварительную причину – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия были направлены пожарные и спасатели.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Они выяснили, что на станции технического обслуживания произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание площадью 600 квадратных метров. Возгорания не было, но повреждено 11 машин, которые находились внутри и рядом с СТО.
Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля.Пресс-служба МЧС РК
Спасатели попытались найти под завалами пропавшего охранника СТО.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Позднее гражданина 1954 года рождения обнаружили под завалами без признаков жизни.Пресс-служба МЧС РК
Министр Юрий Ильин отметил, что будет проведено расследование по данному факту и названы причины.