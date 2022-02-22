Взрыв СТО в Актобе – погиб охранник

На место происшествия были направлены пожарные и спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они выяснили, что на станции технического обслуживания произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание площадью 600 квадратных метров. Возгорания не было, но повреждено 11 машин, которые находились внутри и рядом с СТО.

Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля. Пресс-служба МЧС РК Спасатели попытались найти под завалами пропавшего охранника СТО. Фото: пресс-служба МЧС РК