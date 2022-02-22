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Законодательство РК
10:58 22.02.2022

Взрыв СТО в Актобе – погиб охранник

сотрудники МЧС Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 22 февраля в Актобе загорелась станция технического обслуживания «Альтаир». В МЧС назвали предварительную причину – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены пожарные и спасатели.

сотрудники МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они выяснили, что на станции технического обслуживания произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание площадью 600 квадратных метров. Возгорания не было, но повреждено 11 машин, которые находились внутри и рядом с СТО.

Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля.Пресс-служба МЧС РК

Спасатели попытались найти под завалами пропавшего охранника СТО.

сотрудники МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

Позднее гражданина 1954 года рождения обнаружили под завалами без признаков жизни.Пресс-служба МЧС РК

Министр Юрий Ильин отметил, что будет проведено расследование по данному факту и названы причины.

Анастасия Московчук
Актобе
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