Названа предварительная причина утечки газа в Актобе
Как сообщили в компании, предварительная причина – на газопроводе высокого давления произошел порыв с утечкой газа на конденсатосборнике перед газорегуляторным пунктом (ПГБ). Газопровод находится на балансе жилищно-коммунального хозяйства города.
Фото: КазТрансГаз Аймак
В компании подчеркнули, что в момент аварии и локализации данной утечки газоснабжение Актобе не было нарушено, поскольку ПГБ закольцован с другими газопроводами и функционировал без сбоев.
Сейчас на месте порыва газопровода идут ремонтные работы.
"Данный участок газопровода, построенный частной подрядной компанией, находится на гарантийном обслуживании", – говорится в сообщении.
На данный момент все абоненты бесперебойно потребляют газ.
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9 октября 2023 года, в 22:45 в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возможной утечке газа в районе жилого массива "Береке" Актобе. Прибывшая на место вызова аварийно-диспетчерская бригада локализовала утечку путем закрытия входной задвижки.