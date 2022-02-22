В Казахстане ввели ограничение на вывоз картофеля

Приказ главы Минсельхоза от 18 февраля 2022 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводит ограничение на вывоз свежего и семенного картофеля до 1 мая 2022 года.

На свежий картофель установлена квота в 144 500 тонн, на семенной – в 57 500 тонн.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот). Согласно им, Министерство сельского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня введения ограничений размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз товаров с территории республики за февраль-апрель 2022 года.

В объявлении указывается: наименование товара, объем распределяемой квоты, допустимый лимит на одного заявителя, объемы гарантированных поставок картофеля свежего или охлажденного (за исключением картофеля семенного) на внутренний рынок РК с указанием фиксированной цены, перечень необходимых документов для получения квоты, дата и время начала и завершения приема заявок, юридический адрес уполномоченного органа, электронный адрес его канцелярии.

После чего МСХ в зависимости от объема распределяемой квоты устанавливает допустимый лимит вывоза товара на одного заявителя в размере не более 3 тыс. тонн.

Для получения квоты на вывоз картофеля подается заявка на получение квоты.

К ней прилагаются следующие документы:

копии контрактов (договоров), на основании которых осуществляется вывоз товаров; документ, подтверждающий наличие картофеля свежего или охлажденного (за исключением картофеля семенного), с указанием общего объема хранящегося картофеля и адреса местонахождения объекта хранения; копия статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «О сборе урожая сельскохозяйственных культур»; письмо-подтверждение от сельскохозяйственного товаропроизводителя об контрагенте-экспортере или об аффилированности юридического лица-заявителя в случае вывоза картофеля свежего или охлажденного и семенного от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Полностью правила можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2022 года и действует до 1 мая 2022 года.