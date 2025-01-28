В Казахстане ограничили вывоз картофеля с 28 января

Министр сельского хозяйства РК подписал приказ от 27 января 2025 года "О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз картофеля свежего или охлажденного с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта, за исключением вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 28 января 2025 года.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 18 января 2025 года в связи с дефицитом продукта.

Как поясняли в Минсельхозе, при потребности всего населения в период межсезонья (январь – апрель) 675 тыс. тонн дефицит картофеля ожидается на уровне 374 тыс. тонн (городское население – дефицит 123 тыс. тонн).

Таким образом, учитывая большие экспорты картофеля, а также для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке картофеля, на заседании МВК было принято решение о запрете на вывоз картофеля с территорий РК на территорию третьих стран.