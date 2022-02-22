11:16 22.02.2022
Казахстанский МИД рассматривает варианты эвакуации граждан из Украины
Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди заявил, что ведомство рассматривает пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, передает Zakon.kz.
Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает. Оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации. Поэтому, в случае каких-либо военных действий, просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве.Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди
По его словам, казахстанские дипломаты находятся в Украине.
Наши дипломаты еще там. Но, действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий.Мухтар Тлеуберди
Ранее он сообщил, что вопрос о признании РК самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Окончательная позиция Казахстана будет принята на заседании Совета безопасности.
Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит – МИД РК
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