Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:16 22.02.2022

Казахстанский МИД рассматривает варианты эвакуации граждан из Украины

украина, казахстанцы, эвакуация, пути, мид рк Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди заявил, что ведомство рассматривает пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, передает Zakon.kz.
Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает. Оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации. Поэтому, в случае каких-либо военных действий, просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве.Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в Украине.

Наши дипломаты еще там. Но, действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий.Мухтар Тлеуберди

Ранее он сообщил, что вопрос о признании РК самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Окончательная позиция Казахстана будет принята на заседании Совета безопасности.

Новость по теме

Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит – МИД РК

Динара Халдарова
МИД РК Тлеуберди Мухтар Казахстан Украина
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы
21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
21.02.2022
Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР
22.02.2022
Токаев: После январской трагедии я не стремлюсь к реваншу или поляризации
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все