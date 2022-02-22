Казахстанский МИД рассматривает варианты эвакуации граждан из Украины

Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает. Оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации. Поэтому, в случае каких-либо военных действий, просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в Украине.

Наши дипломаты еще там. Но, действительно, у нас есть планы по эвакуации на случай военных действий. Мухтар Тлеуберди

Ранее он сообщил, что вопрос о признании РК самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Окончательная позиция Казахстана будет принята на заседании Совета безопасности.