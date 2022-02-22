Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит – МИД РК

Позиция Казахстана в данном случае, если мы говорим о напряжении вокруг Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), то, как вы знаете, президент России подписал указ о признании данных республик: во-первых, нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

По словам главы казахстанского МИД:

Во-первых, понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашения между Россией и НАТО. Но на данный момент не достигнуто по ним понимания.

Во-вторых, понятно, что участники нормандского формата неспособны и не достигли взаимопонимания по путям реализации Минских соглашений. Это тоже одна из причин.

И третья причина, это, конечно, гуманитарный кризис в Донецкой и Луганской народных республиках – потоки беженцев направились из этих республик в сторону России.

Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем окончательную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Мухтар Тлеуберди

Также он отметил, «что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, и поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению данной ситуации».

22 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Соответствующие указы он подписал в прямом эфире.

Новость по теме Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР

Также Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.

Новость по теме Как изменился курс валют к рублю после обращения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с пятиминутным заявлением, в котором дал оценку произошедшим событиям.

Новость по теме ОБСЕ: Признание независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

В ООН выразили сожаление из-за решения России о признании независимости ДНР и ЛНР.