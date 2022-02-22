На пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» претендуют два кандидата

В списке «красных дьяволов» числятся всего лишь два тренера: Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино, ныне руководящий клубом «Пари Сен-Жермен», передает Daily Mail. «Манчестер Юнайтед» вскоре начнет переговоры с этими специалистами. О переходе Эрика тен Хага и Маурисио Почеттино в стан «манкунианцев» говорить преждевременно, так как в самом разгаре футбольный сезон.

Фото: Instagram/manchesterunited

Сам же 63-летний Ральф Рангник останется в «Манчестер Юнайтед», он займет одну из должностей в структуре клуба. Немец встал у руля английской команды в конце 2021 года, когда пришел из «Зенита».

В последней игре чемпионата АПЛ «красные дьяволы» на выезде переиграли «Лидс» – 4:2. И после 26 сыгранных туров подопечные Рангника находятся на четвертой позиции в таблице, у них 46 очков. От третьего места, где расположился «Челси», их отделяет всего четыре очка.

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