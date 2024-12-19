Главный тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на возможный уход Рэшфорда

Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим отреагировал на слова Маркуса Рэшфорда про уход из "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Маркус Рэшфорд намекнул на свой уход из команды, заявив, что готов к новому вызову.

"Новый вызов? Я думаю, это правильно. У нас здесь новый вызов, он сложный, для меня это самый большой вызов в футболе, потому что мы находимся в сложной ситуации, и я уже сказал, что это один из больших клубов в мире. Это действительно новый вызов и самый большой. Я очень надеюсь, что все мои игроки готовы к этому новому вызову". Главный тренер "Ман Юнайтед" Рубен Аморим

Также главный тренер ФК пояснил, что разговора с Рэшфордом пока не было.

"Я лишь говорю о настоящем, я хочу лучшего от каждого из моих игроков, и это ключевой момент для меня, я просто хочу победить и помочь команде стать лучше. Мы пробуем разные вещи, чтобы вывести Маркуса на лучший уровень", – сказал Аморим.

Контракт 27-летнего Рэшфорда действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера.

