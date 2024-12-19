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Спорт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на возможный уход Рэшфорда

Главный тренер &quot;Ман Юнайтед&quot; отреагировал на возможный уход Рэшфорда, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 08:20 Фото: Instagram/marcusrashford
Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим отреагировал на слова Маркуса Рэшфорда про уход из "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Маркус Рэшфорд намекнул на свой уход из команды, заявив, что готов к новому вызову.

"Новый вызов? Я думаю, это правильно. У нас здесь новый вызов, он сложный, для меня это самый большой вызов в футболе, потому что мы находимся в сложной ситуации, и я уже сказал, что это один из больших клубов в мире. Это действительно новый вызов и самый большой. Я очень надеюсь, что все мои игроки готовы к этому новому вызову".Главный тренер "Ман Юнайтед" Рубен Аморим

Также главный тренер ФК пояснил, что разговора с Рэшфордом пока не было.

"Я лишь говорю о настоящем, я хочу лучшего от каждого из моих игроков, и это ключевой момент для меня, я просто хочу победить и помочь команде стать лучше. Мы пробуем разные вещи, чтобы вывести Маркуса на лучший уровень", – сказал Аморим.

Контракт 27-летнего Рэшфорда действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера.

Аксинья Титова
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