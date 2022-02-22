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11:32 22.02.2022

В Восточном Казахстане назначили главу медиахолдинга «Шығыс ақпарат»

назначение Фото: медиахолдинг «Шығыс ақпарат»
Нового председателя правления коллективу крупнейшего восточноказахстанского медиахолдинга «Шығыс ақпарат» представил руководитель управления внутренней политики Жасулан Сарсебаев.
Главой медиахолдинга назначен Досжан Солтангалиевич Умарханов, имеющий большой опыт работы в сфере средств массовой информации.

Досжан Умарханов родился в 1986 году в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Обучался в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете по специальности «Информационные системы».

Свою трудовую деятельность Досжан Умарханов начал в 2005 году на ТОО «31 Канал-Усть-Каменогорск», где до 2008 года проработал диктором и журналистом. В 2010-2011 годах заведовал коммуникативно-издательским отделом ОЦПФ ЗОЖ Управления здравоохранения ВКО.

После чего до 2014 года занимал должность редактора и шеф-редактора Восточно-Казахстанского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2014-2019 годах возглавлял Информационный центр ВКО.

В январе 2020 года Досжан Умарханов стал начальником отдела по связям с общественностью ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», на этой должности он проработал вплоть до недавнего времени.

Анастасия Московчук
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