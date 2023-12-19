Назначен новый глава регионального командования "Шығыс"
Фото: пресс-служба регионального командования "Шығыс" НГ РК
19 декабря 2023 года стало известно и назначении нового командующего регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Казахстана. Им стал генерал-майор Арман Жумагалиев, сообщает Zakon.kz.
Личному составу регионального командования нового командующего представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.
"Арман Максотович многим из вас хорошо знаком как профессиональный военный руководитель. Прошел служебный путь: от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до командующего регионального масштаба. Уверен, на новом месте Жумагалиев внесет большой вклад в служебно-боевую деятельность регионального командования "Шығыс".Еркин Ботаканов
Также сказано, что генерал-майор Жумагалиев ранее занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии.
14 декабря 2023 года стало известно, что солдатам Нацгвардии разрешили не платить по кредитам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript