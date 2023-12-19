Назначен новый глава регионального командования "Шығыс"

Фото: пресс-служба регионального командования "Шығыс" НГ РК

19 декабря 2023 года стало известно и назначении нового командующего регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Казахстана. Им стал генерал-майор Арман Жумагалиев, сообщает Zakon.kz.

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