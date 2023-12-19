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Назначен новый глава регионального командования "Шығыс"

Назначен новый командующий регионального командования "Шығыс" Фото: пресс-служба регионального командования "Шығыс" НГ РК
19 декабря 2023 года стало известно и назначении нового командующего регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Казахстана. Им стал генерал-майор Арман Жумагалиев, сообщает Zakon.kz.

Личному составу регионального командования нового командующего представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

"Арман Максотович многим из вас хорошо знаком как профессиональный военный руководитель. Прошел служебный путь: от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до командующего регионального масштаба. Уверен, на новом месте Жумагалиев внесет большой вклад в служебно-боевую деятельность регионального командования "Шығыс".Еркин Ботаканов

Также сказано, что генерал-майор Жумагалиев ранее занимал должность командующего региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии.

14 декабря 2023 года стало известно, что солдатам Нацгвардии разрешили не платить по кредитам.

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